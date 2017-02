Secretario general del PSOE: Miguel Yuste

El PSOE no tendrá, hasta el próximo mes de junio, nuevo secretario general. Una situación anómala y excepcional que arrastra el partido desde el Comité Federal del 1 de octubre, en el que cayó Pedro Sánchez, y que se prolongará casi medio año más, hasta la celebración del congreso en el que se proclamará al ganador de las primarias.

No obstante, según le cuentan a El Chivato, dentro del partido se empieza a comentar, no sin cierta sorna que, en el fondo, el PSOE tiene, de facto, un líder en la sombra, cuyo nombre no es otro que “Miguel Yuste”.

Este nombre corresponde con la dirección física de la redacción de El País en Madrid y se emplea en diferentes ámbitos del PSOE para hacer referencia al aparente control que Juan Luis Cebrián tiene, desde el diario y el Grupo Prisa, sobre el día a día del partido.

Algunos dirigentes socialistas afirman que el madrileño, al fin, “ha conseguido lo que quería” desde hacía años: influir tanto en la dirección del PSOE, en manos ahora de la comisión gestora que encabeza Javier Fernández, que es como si tuviera allí su propio secretario general.

Para esa tarea, añaden las mismas fuentes, cuenta con “la ayuda de Alfredo”, en referencia a un Rubalcaba que forma parte del consejo editorial de El País. Entre ambos -el ex vicepresidente y Cebrián- “hacen y deshacen de cara a las primarias” y “ponen y quitan” a posibles aspirantes a la secretaría general “atizando desde el periódico”.