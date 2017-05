El enfado de Zapatero con Antonio García Ferreras y Ana Pastor

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mantenido durante años una estrecha relación con el matrimonio formado por los periodistas Antonio García Ferreras y Ana Pastor. La amistad entre ellos surgió durante la etapa de los presentadores en la Cadena SER.

Por aquel entonces, el ahora director de La Sexta desempeñó diversos puestos de responsabilidad hasta llegar a ser director de la radio. En el caso de Pastor aquel fue su primer trabajo, donde formó parte del equipo de Iñaki Gabilondo y se especializó en información Internacional.

Durante estos años, finales de los ‘90, Zapatero era diputado por León y no muy conocido en la política nacional. La SER le ayudó a darse a conocer y se convirtió en su medio por excelencia. Personas del entorno del ex presidente apuntan incluso que “Zapatero ganó las elecciones (en parte) gracias a Ferreras”.

Nada más producirse su marcha de Moncloa y su salida del Gobierno, Zapatero decidió reducir su presencia en los medios de comunicación. Además, según cuentan a El Chivato, se enfrió la relación que el político mantenía con el matrimonio Ferreras-Pastor.

Hace un mes, Ana Pastor llamó personalmente al ex líder socialista para concertar una entrevista en el programa que dirige, ‘El Objetivo’. Éste en un principio se negó a aceptar, por una razón: se había propuesto mantenerse alejado de los medios. Sin embargo, según cuentan a El Chivato fuentes próximas a Zapatero, el ex presidente “dio finalmente su brazo a torcer”. Decidió asistir al programa con un ‘objetivo’ personal: recuperar la amistad que mantuvo en su primera etapa política con los periodistas.

Zapatero asistió al plató de San Sebastián de los Reyes para mantener “una agradable entrevista con su amiga Pastor”. Pero se llevó una sorpresa. Según explican desde su entorno, el encuentro fue tenso. Tanto que se marchó enfadado y dolido. “Se arrepintió de haber asistido”.

Personas del entorno de Zapatero corroboran la impresión del ex presidente. No terminaron de ver la entrevista que seguían desde sus televisiones. “Pastor fue excesivamente agresiva” y no había ninguna necesidad, añaden.