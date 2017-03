Zapatero: ¿A qué militantes han preguntado en las encuestas?

En mayo se celebran las primarias del PSOE, y será en ese momento cuando los militantes del partido socialista voten a su nuevo líder. En el podio se encuentran el ex lehendakari, Patxi López;Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A; y el ex líder socialista, Pedro Sánchez.

A dos meses de la puesta en marcha del congreso, los medios de comunicación han hecho publica las encuestas realizadas a los ciudadanos y/o votantes del partido socialista. El resultado de estos sondeos dan por ganador a Sánchez y en el otro extremo, con una diferencia abismal de puntos, se encuentra Díaz.

Dependiendo de la empresa que haya realizado el estudio (entre ellas destaca Sigma Dos para El Mundo, Sociométrica para El Español y My Word para la Cadena SER) los datos varían pero la diferencia no altera la posición de los candidatos. Según estas encuestas, un 43,9% de los que se declaran votantes del PSOE prefieren que Pedro Sánchez vuelva a liderar el partido. El siguientes es Patxi López con 31,8% de simpatizantes a favor. Y por último, se encuentra Susana Díaz con tan sólo un 18,6% de votos a favor, según los datos publicados por el diario de Unidad Editorial.

Pero estas cifras no convencen a José Luis Rodríguez Zapatero, quien apuesta por la lideresa andaluza. Según cuentan a El Chivato el ex presidente del Gobierno asegura que no se fía de estas encuestas, y cuestiona que “¿a quién preguntan los encuestadores?”

Añade, que no se le puede dar tanta importancia a los resultados obtenidos que dan como perdedora a Susana Díaz. Estos sondeos no incluyen al conjunto de los militantes del PSOE “que son los que votaran en las primarias para elegir al futuro líder socialista”.