Tú te abstienes en la investidura y yo ‘desimputo’ a Chaves y Griñán

El pasado miércoles, la juez María Núñez Bolaños, del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, rechazó acusar a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la pieza de los cursos de formación relativa al ex consejero Ángel Ojeda, en la que se investiga el uso de 33,3 millones de euros por parte de sus empresas tras la crisis de la firma Delphi, radicada en Cádiz.

Una decisión, la de la magistrada, que ha provocado cierta controversia, ya que en ámbitos políticos andaluces es conocida la amistad de Núñez Bolaños con el actual consejero de Justicia de la Junta, Emilio Llera. Ambos, tal y como admiten desde el PSOE, se conocen desde la Universidad y han coincidido en varios casos instruidos por la jueza.

Esa polémica, no obstante, no es la única que ha surgido tras la resolución judicial. Según le cuentan a El Chivato, los afines a Pedro Sánchez han aprovechado la no acusación de Chaves y Griñán para atacar a Susana Díaz.

Los sanchistas han difundido, a través de diferentes grupos de WhatsApp toda una teoría de la conspiración sobre las razones de la no imputación de los dos ex presidentes de Andalucía.

En esos mensajes se afirma que la resolución favorable a Chaves y Griñán es consecuencia de un pacto secreto entre Mariano Rajoy y Susana Díaz: el actual presidente del Gobierno ofreció la “desimputación” de ambos a cambio de que la andaluza lograra la abstención del PSOE en su investidura.

Una tesis que, entre otras cosas, obvia la mala relación que Díaz tiene con sus dos antecesores pero que, a nivel interno, podría calar en la militancia socialista y perjudicar las aspiraciones de la dirigente autonómica.