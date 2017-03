Se buscan policías que quieran ganarse un extra este verano

La Dirección Adjunta Operativa de la Policía ha comenzado a trabajar con los responsables de las comisarías en el número de funcionarios adscritos a Seguridad Ciudadana y a las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano que deberán aplazar sus vacaciones los meses de julio y agosto para que el servicio no se vea afectado.

Según ha podido escuchar El Chivato en algunas dependencias policiales, el inicio de esta búsqueda de personal voluntario para verano tiene en vilo a cientos de agentes en toda España.

No pasan por alto que se incentivará económicamente a quienes se acojan a esta opción. Pero están todavía a la espera de que sus superiores les confirmen en qué cantidad se concretará la “extra” que recibirán a cambio de renunciar a cogerse las vacaciones en pleno julio y agosto.

Muchos de los agentes no están dispuestos a acogerse a esta opción “si las cuantías no son dignas” o no se respetan los derechos y el abono de los servicios extraordinarios. “Tampoco vamos a hacer quince horas al día por cuatro duros”, explican en privado.

Por el momento, la incertidumbre es total. Se desconocen los criterios para estimar el número de funcionarios que serán requeridos, el procedimiento de selección voluntaria y la partida presupuestaria disponible.