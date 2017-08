Dónde duerme Zapatero cuando viaja a Venezuela

En los últimos días, la labor de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en Venezuela entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición ha recibido críticas tanto desde España como desde el país sudamericano.

Felipe González ha asegurado que el “diálogo” del ex presidente con Maduro “ha multiplicado por seis el número de presos políticos y no se ha devuelto poder a la Asamblea”. Lorenzo Capriles, líder de la oposición venezolana, ha reprochado a Zapatero dejarse “vacilar” por el régimen y ha apostado porque las negociaciones las lidere Ricardo Lagos en vez del español.

Esas opiniones, sin embargo, no son en absoluto compartidas por el Gobierno español, donde están razonablemente satisfechos con la labor de Zapatero en Venezuela. Un trabajo que, además, va acompañado de una “interlocución directa” con el Ministerio de Asuntos Exteriores para informar, de forma habitual, sobre lo que ocurre en el país.

Tal es la confianza que Moncloa y Exteriores tienen en Zapatero que, tal y como desvelan a El Chivato fuentes diplomáticas, el ex presidente del Gobierno tiene siempre garantizada residencia en Caracas.

En concreto, la embajada española en Venezuela “está siempre abierta para él” y en más de un viaje al país sudamericano el presidente ha dormido allí.

Desde Exteriores aseguran que el embajador, Jesús Silva, guarda muy buena relación con Zapatero, que “está colaborando muy activamente en la crisis venezolana” y siempre “le tiene una habitación preparada” en la sede diplomática.

El ex presidente, no obstante, no tiene en la embajada su único lugar de refugio. Cuando no viaja a Caracas, se aloja en hoteles del país.