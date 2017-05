El mejor vídeo de “El Hundimiento”... de Susana Díaz

La película ‘El Hundimiento’, estrenada en 2004 y dirigida por Oliver Hirschbiegel, relata los últimos días de la vida de Adolf Hitler en el búnker en el que se ocultó en la parte oriental de Berlín hasta el momento de su suicidio.

En los años posteriores a su difusión, un gran número de internautas ha utilizado una escena del film, en la que aparece Hitler siendo informado de que ha perdido la guerra y su posterior reacción furibunda, para realizar parodias de todo tipo. La última de ellas, está inspirada en las elecciones primarias del PSOE y en la victoria de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz.

Hitler ha sido doblado en esta ocasión en el papel de un secretario colaborador de la presidenta de la Junta, mientras que los generales que aparecen en la película interpretan a delegados susanistas que le informan de la derrota de la andaluza. El diálogo que se produce es el siguiente:

--Soldados/Delegados: “Susana ha ganado en Andalucía como esperábamos, también ha arrasado en Ávila y en Cuenca. En el norte finalmente hemos ganado en Huesca. Y en Badajoz finalmente ha acabado imponiéndose el susanismo”.

--Hitler/Secretario: “Hay que esperar los resultados de Madrid, seguro que allí ganamos”.

--S/D: “Mi secretario, Susana ha perdido en Madrid por más de 1.000 votos, Pedro Sánchez ha ganado las primarias”.

--H/S: “Que salgan de la sala todos los militantes de base a los que les prometí un cargo orgánico (Salen casi todos). ¡Qué ha pasado con los militantes que avalaron a Susana en Madrid! Tuvimos 500 avales más que Pedro y nos han aplastado en votos. Por no hablar a nivel nacional. Carmona dijo en Ferraz que los datos eran optimistas […], dijeron que íbamos a ganar en todas las comunidades donde gobernamos”.

--S/D: “Mi secretario, Cepeda ha hecho todo lo que ha podido”.

H/S: “¡Cepeda no ha ganado ni en su distrito, donde parecía que estaban todos unidos!”

--S/D: Mi secretario, los tomasistas nunca le quisieron…

--H/S: “Y eso ahora qué c... importa. ¡Hemos perdido! Teníamos a las Juventudes Socialistas de nuestra parte […], por no hablar de El País, La Razón, El Mundo y La Sexta, a Cebrián le habrá sentado como una patada en los c... y Ferreras se estará retorciendo. Ahora, Pedro nos va a castigar porque se ha vuelto más rojo que Stalin.

Y continúa:

-- El otro día hablé con García-Page. Me prometió un cargo, un cargo en el Federal: secretario de no sé qué de Europa... La hemos cagado […] Ni siquiera Patxi López ha sido capaz de frenar a Pedro Sánchez”.

A continuación, en la película aparece una imagen de las dos secretarias de Hitler que, desde fuera del despacho, oyen los gritos del führer. En esta ocasión, interpretan a dos militantes susanistas. Una le dice a la otra:

-- “Tranquila, siempre nos quedará Carmona”.

En la última escena, aparece un Hitler -en este caso secretario afín a Susana Díaz-, que hace la siguiente reflexión:

--Ahora no pararán de llegar mensajes al móvil, con carteles anunciando lo que nos va a pasar; la purga. Hernando estará cagado. No voy a volver a tomar salmorejo ni rebujito en mi vida, ni a bailar sevillanas con Fernández Vara. Borrell tenía razón”.

Vea, a continuación, la escena de “El Hundimiento” parodiada: