La mujer del ex ministro se queda sin chófer

El pasado mes de febrero, a Jorge Fernández Díaz le estalló una nueva polémica tras las muchas que acumulaba de su paso por el Ministerio del Interior. En esta ocasión tenía que ver con su esposa.

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) envió varios escritos a la Dirección General de Policía para preguntar por qué la mujer del ya ex ministro del Interior, Asunción Cárcoba, tenía a su disposición en Barcelona un coche policial camuflado y un agente como conductor.

Este policía se dedicaba a llevar a la esposa de Fernández Díaz de forma prácticamente diaria a “recados” cotidianos: por ejemplo, a hacer compras. El hecho de que se dedicara un agente y un coche tipo K (sin distintivos) a estas tareas soliviantó al sindicato.

El Chivato ha podido saber que, pasados cuatro meses, la Confederación Española de Policía no ha recibido respuesta a sus escritos, que hacían referencia tanto a la mujer del ex ministro como también a María de los Llanos de Luna, ex delegada del Gobierno en Cataluña, que también tenía a su disposición un coche con conductor, aunque lo utilizaba de forma menos habitual.

Pero las quejas sí han tenido efecto. Al menos en lo que se refiere a Asunción Cárcoba, esposa de Jorge Fernández Díaz: fuentes policiales cuentan a El Chivato que muy poco después de que CEP enviara estos escritos y los hiciera públicos, la Policía Nacional en Barcelona le retiró este servicio de chófer.

El sindicato lamenta que la dirección “no se haya dignado” contestar a sus escritos, pero al menos celebran que se pusiera fin al hecho denunciado. Añaden que a algunos mandos de la Policía en Cataluña no les vino mal la denuncia, ya que así tuvieron oportunidad de poner punto final a un uso de medios humanos y materiales con el que no estaban de acuerdo.

Ya anteriormente el servicio de la esposa de Fernández Díaz fue objeto de polémica. Por ejemplo, cuando se contó que, viajando con algunos de sus nietos en el coche policial, uno de los niños encendió la sirena que llevan los coches camuflados para casos de emergencia, además de las luces. Un guardia urbano de Barcelona paró al vehículo y descubrió la identidad de los ocupantes, en medio del bochorno que sufrió el policía conductor.