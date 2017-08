El shock de un policía de Información cuando llegó a Las Ramblas

El atentado yihadista cometido el pasado jueves 17 de agosto en Las Ramblas de Barcelona movilizó a un gran número de agentes de las Fuerzas de Seguridad que acudieron de inmediato al lugar del atropello mortal de trece personas.

Entre quienes llegaron en los primeros instantes se encuentra un agente de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Barcelona, que entre otras funciones tiene como tarea la investigación sobre el terrorismo yihadista.

El Chivato ha tenido acceso al testimonio que este policía, con años en la lucha antiterrorista, ha dejado por escrito y ha hecho circular entre compañeros del cuerpo. El agente comienza repasando todo el trabajo que llevan años realizando los miembros de estas unidades de la Policía para evitar atentados terroristas en España.

“Jornadas de trabajo interminables, noches sin dormir, fines de semana sin descanso, móvil siempre operativo, viajes a casa anulados por razones de servicio, horas y horas de teléfonos, tronchas [vigilancias a sospechosos], largas investigaciones, registros, decenas de detenidos, etc...”, detalla este policía nacional, que durante años compartió con sus compañeros el empeño de que no se repitiera el horror de los ataques del 11-M en Madrid.

A partir de ahí el agente de Información que estuvo en Las Ramblas muestra su amargura por no haberse podido evitar este atentado que ya se ha cobrado 15 vidas: “Un puto día llega, esa puta noticia llega, y aunque interiormente estás preparado para recibirla, duele recibirla”.

El policía explica cómo llegó a Las Ramblas y vio “ese escenario que ni por asomo podéis llegar a imaginar”. “No hay escena de película que se asemeje a esas carreras de gente a quienes el miedo les salía por los ojos, heridos corriendo, otros tirados por el suelo sin poder moverse, gente llorando y gritando el nombre de sus familiares e intentando buscar una huida que les devuelva al primer mundo, donde se supone que estas cosas no nos pasarían jamás”.

Pero la reflexión de este miembro de la Brigada Provincial de Información de Barcelona no se queda en el lamento por los muertos y heridos provocados por los terroristas. También valora la labor de todos los cuerpos policiales (Mossos, Guardia Civil, Policía Nacional), aunque destacando a los miembros de uno en concreto: la Guardia Urbana de Barcelona.

En medio de la polémica por los roces entre Mossos, Policía y Guardia Civil, este agente asegura que los municipales de Barcelona “son hermanos, hermanos con mayúsculas”.

-- “Porque un hermano es quien te trata no sólo como a un compañero de empresa o de profesión, si no como a alguien de su familia. Te consigue un chaleco antibalas y te da un indicativo [un transmisor de radio identificado]. Zetas que repartían agua a compañeros, que te trasladaban a puntos donde había que llegar lo antes posible, carreras a pie, arma en mano, sonidos de disparos, más carreras, estampidas y cuerpos ensangrentados que más tarde taparían con mantas térmicas, señal de que la vida se va cuando menos quieres y esperas”.

Su testimonio termina advirtiendo que aunque se diga que la Policía Nacional ha sido dejada de lado por los Mossos, “estuvo desde el primer minuto. Siéntanse orgullosos, estuvo y está colaborando en las detenciones, en los registros y en la investigación. Si no se habla de nosotros, si no se nos ve, si no se nos escucha es que estamos haciéndolo bien y solo nos importa el reconocimiento de quienes nos quieren sin necesidad de que se produzca un atentado”.