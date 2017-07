Carta abierta a Albert Rivera

Señor Rivera; He de reconocer que con la apatía de Rajoy, la gran multitud de casos de corrupción en general muchos relacionados con miembros del Partido Popular, he de reconocer decía, que algo tiene que cambiar en España, independientemente de los partidos que salgan por la izquierda y por la derecha, lo cierto es que por interés del país, es imprescindible que haya un partido estatal fuerte de centro derecha (También creo conveniente un partido de centro izquierda fuerte), el cual yo pensaba que podía ser Ciudadanos, como propio o que finalmente se unieran al PP. Esta claro que las siglas del PP tendrían que desaparecer, pero también quitar algunas personas que son un autentico cáncer del partido, asi como, lo mas importante es; ver y tratar la política de distinta manera. Es decir una forma de hacer política acorde con el siglo XXI.

Y aunque si es cierto que ustedes hacen buena pinza y tienen algunas pinceladas políticas que las puedo dar por buenas, como por ejemplo el que usted (Como si hablara en nombre del Gobierno) anuncie que el año próximo se rebajara el IRPF, bien.

Sin embargo hay otras que actúan ustedes peor que el propio PP y aun que son varios temas, hoy aquí solo le mencionare uno, que aun no ha finalizado y pienso que le hara mucho daño a su partido aquí en Baleares, donde iba en ascenso. Dejo usted a los suyos con el culo al aire.

LOS HECHOS: Ocurrieron el pasado dia 27 de junio la mesa del Congreso de los Diputados trato la Proposición de Ley que llegaba por unanimidad de todos los grupos políticos que forman el Parlament Balear (Incluido PP y Cs). Dicha propuesta hacia referencia, por cuestiones medioambientales, turísticas, económicas y sociales, a que el gobierno de España no concediera mas permisos nuevos para la extracción de hidrocarburos en aguas españolas del Mar Mediterraneo. Incluso un dia antes su diputada balear Olga Ballester en una emisora de radio local manifestó que su representante en la mesa votaria a favor, para que la propuesta pudiera seguir su tramitación, pero no, de forma sorpresiva lamentablente Cs voto junto al PP y vetaron la posibilidad de que se tratara este tema que para nosotros en las islas Baleares es muy importante. Y no solo lo vetan ustedes (El PP no me sorprende, otro dia hablare de ellos), si no que además, mienten con las razones que le han llevado a ello, ordenan a su diputado de Baleares y el de Valencia a que hagan preguntas justificando lo injustificable y además (temen) mandan a Ibiza un escrito de opinión para que lo publiquen firmado por un miembro local, bajo el titutulo: ¿Por qué necesitamos una política de protección del Mediterraneo?

Señor Rivera, ¿Usted nos toma por tontos ? Si de verdad quieren proteger el Mediterraneo, lo primero que hubieran tenido que hacer era apoyar la propuesta de TODO el Parlament Balear.

No se olvide usted, la razón de que el Partido Popular perdiera en 2015 las elecciones autonomicas fue, entre otras cuestiones, porque la gran mayoria de la población estaba en contra del PP por las posibles prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas Baleares. Por ultimo decir que esto fue también, junto al empuje de su partido a nivel nacional claro, lo que a consecuencia de la debacle del PP, ustedes consiguieron dos diputados autonomicos.