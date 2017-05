¡Dimisiones ya! Basura en el aeropuerto de Ibiza

Estoy muy enojado, si muy enfadado de ver que casi todos nuestros representantes son unos autenticos ineptos y sin capacidad para gestionar esta, nuestra sociedad. En primer lugar decir que ciertamente las trabajadoras no podían continuar mas sin cobrar los sueldos por su trabajo realizado, que tienen derecho a la huelga, pero creo que ellas y especialmente sus sindicatos hubieran podido presionar sin tanto perjuicio. No quise entrar en debate antes porque no quería, todavía, poner mas mierda a todo este conflicto que desde el principio estuvo mal llevado por todas y cada una de las instancias; empresa KLE, AENA, Sindicatos, trabajadoras, Consel d´Eivissa y Govern. Sera posible que en esta puta democracia no existan mecanismos para cuando ocurren cosas graves de este tipo, no se pueda arreglar mediante alguna solución? Con tantos presupuestos, tanto robado, no hay dinero para pagar a las trabajadoras? Son tan absurdas las leyes como para no poder quitar la concesión ipso facto a las empresas que se retrasen mas de un mes en el pago de salarios a los trabajadores? Es posible que haya gente tan insensata que no se de cuenta de lo que podía pasar? Son las personas tan malas como parece ser que son con actuaciones de este tipo? Porque AENA contrato a una empresa externa cuando ya había servicios minimos? Porque no los tuvo bien puestos el director del aeropuerto para bajar y hablar con las trabajadoras para intentar solucionar el problema antes de estos graves perjuicios? Que se ha hecho ahora para parar la huelga, que no se pudo hacer hace siete dias? POR LA PRESENTE PIDO LA DIMISION DEL DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE IBIZA, POR SU INCAPACIDAD Y MALA GESTION EN LA CRISIS DE LA HUELGA. A ver si desde el Consell d´Eivissa, el Parlament, Senado y Congreso hay partidos de los que se llaman progresistas, que lo demuestren y presenten una propuesta para elevarla al Ministro de Fomento para que destituya al actual director de AENA en Ibiza. Democracia e igualdad de derechos si, pero mas dureza y rotundidad también !! Roberto Llamas Bernabeu, muy mal, pero los demás también han decepcionado !!

Pep Ribas Ribas