Maniobras de Puig y Oltra contra las clases de religión en la Comunidad Valenciana

La última del gobierno de Puig y Oltra Ahora para dar clases de Religión en los centros públicos o concertados de enseñanza secundaria. Los profesores Licenciados en Ciencias Religiosas, además de la DECA (Documento de Idoneidad Eclesiástica que da la Conferencia Episcopal Española) han de tener el CAP o Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y de Enseñanza de Idiomas (a cuyo acceso, la mayoría de centros exigen tener el B 1 de Inglés). Sin previo aviso escrito y formal, sólo de viva voz, hace tres meses la Conselleria comunica al Arzobispado de Valencia el requerimiento de esta documentación para los profesores de Religión que se contraten. Yo soy Licenciada en Ciencias Religiosas y desde el Arzobispado de Valencia me han llamado para hacer una sustitución. Y al ir a Conselleria a presentar la documentación , no me la han querido aceptar por no tener la DECA o el Máster para secundaria. En fin, una artimaña mas del gobierno de Puig y Oltra para denegar la enseñanza de Religión a los alumnos que la demandan.