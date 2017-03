A Florin Andone, jugador del Deportivo, por el bonito gesto a la afición tras la caída de Torres

La rápida reacción de Vrsaljko y Gabi fue determinante en una acción que finalmente se quedó en un susto, pero que podría haber costado mucho más. El capitán del cuadro colchonero no se lo pensó dos veces y se llevaba un mordisco al intentar sacarle la lengua para que el delantero no se asfixiara. La veloz asistencia de los servicios médicos del club para atender al futbolista tranquilizó a todos, especialmente a Giménez. La cara del defensa era un poema, por lo menos lo que dejó ver. Sin embargo, no todos estuvieron a la altura. Los Riazor Blues, grupo ultra del Deportivo de la Coruña, comenzaron a gritar "Jimmy, vive" o "Jimmy, hermano, nosotros no olvidamos", Hecho que no representa a la grada de Riazor, que, además, se encargó de responder con pitos. Especialmente después del gesto de Florin Andone, que mandó callar a los Riazor Blues, para después pedir calma. La acción acabó con Fernando Torres en la camilla, que se marchó ovacionado del estadio para silenciar las voces antideportivas.