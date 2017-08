A Francisco Mojica, científico español, por ganar el premio Albany

Francisco Mojica ha sido uno de los cinco galardonados con el Albany Medical Center Prize in Medicine and Biomedical Research for 2017, uno de los premios más reconocidos en Estados Unidos en el ámbito de la medicina. El científico ha sido distinguido por su descubrimiento de las secuencias CRISPR, la base de la herramienta de edición genómica. La tecnología CRISPR ha sido designada como el "descubrimiento del siglo" por los organizadores del premio Albany en Estados Unidos. El último triunfo de este método consistió en enmendar una mutación asociada con una grave patología cardíaca en embriones humanos gracias a la edición genómica. El premio Albany se entregará el próximo 27 de septiembre en Albany, Nueva York. Francisco Mojica fue uno de los candidatos al Premio Nobel de Medicina en 2016, que finalmente no ganó. Sin embargo, el investigador ha conseguido este importante galardón que reconoce su gran talento. Guinda a este científico español, por ser el investigador español más destacado del momento.