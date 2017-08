A Ángel Torrado, joven investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, por ganar el premio Alavi-Mandell

Angel Torrado Carvajal ha sido galardonado con el premio Alavi-Mandell.La distinción ha sido otorgada por la Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging de Estados Unidos. El premio reconoce “la calidad y el esfuerzo” de la investigación desarrollada por Torrado como estudiante de doctorado en el Laboratorio de Imagen Médica y Biometría de la URJC, donde se inició en el tratamiento y análisis de imagen médica por Resonancia Magnética.“La concesión de este premio es un orgullo y otorgará una mayor visibilidad internacional, no sólo a este trabajo concreto sino también al que desarrolle a partir de ahora”, señaló el muchacho. El premio Alavi-Mandell fue establecido por los investigadores Abass Alavi y Gerald Mandell para distinguir las publicaciones científicas relevantes. Guinda a este joven español, por contribuir con sus investigaciones a la mejora de los avances médicos.