A Manuel Liñán López, del Hospital de Granada, premiado por su investigación sobre las prescripciones inadecuadas a ancianos

Un estudio liderado por el facultativo de Urgencias, Manuel Liñán López, del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, ha recibido uno de los dos premios otorgados a las mejores comunicaciones de las VI Jornadas de Seguridad del Paciente en Urgencias y Emergencias, celebrado recientemente en la ciudad de Córdoba. Junto a Liñán han colaborado dos médicos que como él desarrollan su labor en el área de Urgencias hospitalaria, Andrés Pineda Martínez y Elena Gómez García, en un trabajo que ha tenido como objetivo, la ‘Detección de prescripciones potencialmente inadecuadas en ancianos atendidos en un Servicio de Urgencias Hospitalario, según los criterios Beers, STOPP (Screening Tool of Older Person´s Potentially inapropiate Prescription) y START (Screening Tool to Alert doctors to Right indicated Treatment)’.