A Leroy Merlin España, ganador en los premios European Business Awards 2017

El viernes se celebró en Dubrovnik (Croacia) la gala de los premios European Business Awards. En ella, Leroy Merlin España fue reconocida con el Award Customer Focus, un premio por el mejor servicio de la empresa a sus clientes. Leroy Merlin España ha reafirmado de esta manera su compromiso con el medio ambiente, la calidad y las personas en su negocio de decoración y acondicionamiento del hogar. Además, otras dos empresas españolas también fueron galardonadas: Vicente Berbegal, fundador de Actiu Group, fue reconocido con el galardón del mejor emprendedor europeo de este año, y Marine Instruments S. A. fue premiada con el ELITE Award for Growth Strategy of the Year, que reconoce su estrategia de crecimiento en una empresa dedicada a fabricar y comercializar dispositivos electrónicos especializados en el sector pesquero.