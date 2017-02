A Txetxo Yoldi, por la presentación de su segunda novela “La noche perdida”

La presentación correrá a cargo de los magistrados Santiago Pedraz y Pablo Ruz el próximo martes 14, que conocen por experiencia las dificultades de ser juez en la Audiencia Nacional. Esta segunda novela es pura ficción, aunque inspirada, en parte, en hechos ocurridos en el pasado. Los personajes son de mi invención, aunque, inevitablemente, también tienen pinceladas de algunas personas que he conocido: jueces, fiscales, abogados, funcionarios, y cómo no, policías, guardias civiles y periodistas. La protagonista, como en la primera entrega, sigue siendo la periodista de investigación de La Crónica, Paz Guerra, que por primera vez se enfrenta a una banda criminal y a su propio miedo. Tengo que agradecer a Lorenzo Silva que tuviera la gentileza de cederme a sus célebres personajes Rubén Bevilacqua y Virginia Chamorro para un cameo, a modo de homenaje. Sin embargo, confieso que el personaje que me resulta más entrañable es Laco, el saxofonista lacónico, un antihéroe que retrata remotamente a un colega y amigo.