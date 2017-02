Al policía Miguel Ángel Vergara, que se prepara para aprenderse El Quijote de memoria

Miguel Ángel Vergara es policía nacional y tiene que estar en forma, para ello ejerce su cuerpo en el gimnasio. Pero además entrena la mente, "una hora al día, como ir al gimnasio" porque su vocación es mantener la memoria ágil. Esa memoria que le permitió ganar en 2013 en Lisboa, el Campeonato del Mundo de Memoria rápida, "me preparaba la oposición y aprendí técnicas de memorización y desde entonces entreno la memoria que es como ir al gimnasio". Miguel Ángel descarta que sea una virtud, "no es un don lo he ido desarrollando con el tiempo, con el día a día, entrenando, he aprendido de muchas personas, que dejan su huella y uno va aprendiendo de diferentes personas". La fórmula de este agente de la autoridad para entrenar la memoria es "la de un corredor, hacer series, para las pruebas de un segundo se prepara con diferentes tiempos, como en las series de entrenamiento físico. Es como ir al gimnasio, esto es igual pero con la mente, una hora de gimnasio al día". Su próximo objetivo es aprenderse “El Quijote” de memoria.