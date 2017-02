A los alumnos productores del cortometraje ‘Hay que ir con ojo’ galardonado como mejor film mundial en seguridad vial

El cortometraje “Hay que ir con ojo”, producido por los alumnos del colegio valenciano Petit Atelier d'Arts, ha recibido el premio especial otorgado por el jurado en la categoría Best road safety film in Spanish en el Global Safety Film Festival que se celebra esta semana en Ginebra. Con una trayectoria de una década, este festival internacional organizado por la UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) persigue promover la cooperación internacional en el ámbito de la seguridad vial y la movilidad sostenible, así como sensibilizar sobre cuestiones específicas de seguridad vial. El colegio Petit Atelier d’Arts, de la localidad valenciana de Torrent, ya se alzó el año pasado con el segundo puesto en los Premios Nacionales de Cortometrajes de Educación Vial organizados por el RACE y Goodyear. Su cortometraje “Hay que ir con ojo”, en el que los alumnos interpretan una pegadiza canción en la que se recuerdan algunas normas básicas para circular por las vías con seguridad, recibe así su segundo reconocimiento, en esta ocasión a nivel internacional.