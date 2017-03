Al director de teatro Sergio Arróspide, que estrena en Madrid la obra ‘Ni con tres vidas que tuviera’

El 7 de abril se estrena en el teatro ‘Nave 73’ la obra ‘Ni con tres vidas que tuviera’, dirigida por Sergio Arróspide y protagonizada por los actores Lucía Esteso, Borja Maestre y Esther Vega. La obra está escrita por José Pascual Abellán y está basada en el testimonio del etarra Iñaki Rekarte en el programa ‘Salvados’, de Jordi Évole, en La Sexta. En ella se cuenta la historia de un ex terrorista arrepentido que, tras cumplir su condena, es entrevistado por una periodista. En el diálogo entre ambos se busca entender la situación del ex convicto, sin justificarlo ni perdonarlo. Entender para saber y tratar de que no se vuelva a repetir. A la mañana siguiente, una mujer familiar de las víctimas de uno de sus atentados lee la entrevista y emite un comunicado en el que contesta las palabras del ex terrorista trazando puentes entre ambos. Al final, los dos se encuentran y lanzan un mensaje para que eso no vuelva a suceder nunca, "ni con tres vidas más que tuviéramos".