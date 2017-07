A los dos piragüistas españoles que ganaron la medalla de plata en el Campeonato Europeo tras superar varios contratiempos

Los piragüistas Álvaro Fiuzá y Walter Bouzá han conseguido una auténtica hazaña.Tras superar varios percances se han hecho con la medalla de plata en el Campeonato Europeo de Piragüismo.La rotura de una de sus palas y una caída de los dos palistas al agua no ha impedido que se hicieran con el segundo puesto. La carrera de 30 kilómetros de distancia no les dio descanso.Nada más empezar, una de sus palas se rompió y vieron cómo la mayoría de sus rivales les adelantaban. No se rindieron antes estos percances y han hecho historia logrando un segundo puesto que ni ellos mismo se esperaban. Guinda a estos dos españoles por demostrar un gran tesón y espíritu de sacrificio para sobreponerse a las adversidades en esta prueba deportiva y conseguir un gran resultado.