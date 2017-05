A los dos policías que salvaron a un niño de 15 meses de caer desde un segundo piso

Pablo y David, dos agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Xirivella (Valencia), han salvado la vida Emanuel, un niño de 15 meses de edad que estuvo a punto de caer de un segundo piso. Tal y como cuenta su madre Jesusa al diario Levante, ella se encontraba en la cocina y su marido, el padre del pequeño, estaba durmiendo en el sofá del salón donde Emanuel jugaba entretenido. Pero lo perdieron de vista y, tras buscarlo por toda la casa, se lo encontraron gateando por la cornisa del balcón de su vecino. El pequeño había llegado hasta ahí tras abrir la ventana y escabullirse por la cornisa. El vecino propietario del balcón padece Alzheimer y sordera, por lo que no escuchaba la llamada de los padres. Fue otro vecino el que logró acceder hasta el pequeño y sujetarlo con una mano mientras utilizaba la otra para sostenerse y no caer. La situación era crítca hasta que llegaron los policías David Ramírez y Pablo Rodríguez, oficial y agente, respectivamente. Lograron forzar a golpes una de las ventanas del vecino y acceder hasta el pequeño, al que metieron en la casa junto con el otro vecino que lo sujetaba y al que le empezaban a faltar las fuerzas. El anciano que vivía en la vivienda no se enteró de nada pero los agentes lograron salvar al pequeño de caer desde una altura mortal.