A Carles Puigdemont, por su desafortunada comparación entre la “persistencia” independentista y la lucha contra ETA

Este lunes se conmemoraron 30 años de la masacre que los terroristas de ETA cometieron en el Hipercor de Barcelona, donde asesinaron a 21 personas con un coche bomba. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha participado en los actos de homenaje, pero antes tuvo unas palabras que se pueden calificar de desafortunadas. Ante la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, Puigdemont dijo que “si hubiera sido por la persistencia, este combate [la lucha contra ETA] no se hubiera ganado”, lo que le sirvió para enlazar con el asunto del independentismo: “En unos años diremos lo mismo: que hemos conseguido lo que el pueblo de Cataluña se ha propuesto porque persistimos, porque no nos resignamos”. Guindilla a Carles Puigdemont, por hacer una comparación tan desafortunada, en un día tan sensible, y mezclar el homenaje a las víctimas del atentado de ETA en Hipercor con sus reivindicaciones independentistas.