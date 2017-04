Al hotel de Castellón que vetó a un grupo de jóvenes con síndrome de Down

En plena Semana Santa, el Hotel Roca de Vinaroz, en Castellón rechazó dar alojamiento a un grupo de ocho jóvenes con síndrome de Down. Lo hizo mediante un correo electrónico en el que comunicaron a los jóvenes que no iban a alojarles en la noche anterior a la reserva. La Fundación Síndrome de Down de Castellón ya ha anunciado que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía por un posible delito. Además, no se trata de un hecho aislado, ya que una semana antes se negó la entrada a otro grupo de 14 jóvenes a un local de Lleida. El local alegó que se trataba de una fiesta privada pero un monitor que les acompañaba sí entró sin ningún problema. Los hechos fueron denunciados y el local tuvo que pedir disculpas.