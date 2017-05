A la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, por pedir ahora lealtad constitucional al Gobierno central

El portavoz del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha pedido "lealtad constitucional" al Gobierno de España para que Barcelona se convierta en la sede de la Agencia Europea del Medicamento, que actualmente se encuentra en Londres. Munté ha pedido de esta forma al Ejecutivo que muestre su total apoyo a la candidatura de Barcelona. Algo que resulta paradójico cuando la Generalitat no muestra dicha lealtad constitucional a la hora de convocar un referéndum inconstitucional. No obstante, el portavoz del Govern también ha considerado que el proceso soberanista no será un “obstáculo” para la candidatura de Barcelona: “Estamos convencidos de que el proceso que vive Catalunya en ningún caso será un obstáculo, como tampoco es un obstáculo que tantas empresas de carácter multinacional instalen o continúen apostando por Catalunya en cuanto a su volumen de negocio”. Por eso apuesta por fomentar la "coordinación" entre el Gobierno español, el Ejecutivo catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, para que la Ciudad Condal sea la próxima sede le la Agencia Europea del Medicamento.