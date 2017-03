Al político de Compromís en Tibi (Alicante), Sixto de Toro, por decirle al PP: “Solo merecéis un tiro en la sien”

El Partido Popular de Alicante ha denunciado ante la Fiscalía al político de Compromís, Sixto de Toro, por un presunto delito de incitación al odio y amenazas después de que el que fuera candidato de la formación de izquierdas por el municipio de Tibi, publicara el viernes en su muro de Facebook el siguiente mensaje: "El PP es nazi. Solo merecéis un tiro en la sien. Todos". El acusado no sólo no se retractó de sus declaraciones sino que, dos días después, se reafirmó asegurando que "ellos (aludiendo a militantes y simpatizantes del Partido Popular) al hoyo". No es la primera vez que Sixto de Toro es acusado por un delito de injurias, ya que en 2015 amenazó a un concejal de UPyD con “romperle la cara” y le llamó “hijo de puta” por defender el festejo del Toro de la Vega.