Al asesor de Cultura y Portavocía del Gobierno de Murcia, José Antonio Martínez-Abarca, por amenazar con agredir a otro tertuliano en un programa de televisión regional

En un programa de la televisión regional de Murcia, estaba teniendo lugar una tertulia sobre la situación de Pedro Antonio Sánchez, presidente de la Comunidad, que se encuentra investigado por el ‘Caso Auditorio’. En un momento tenso del debate, el asesor de Cultura y Portavocía del Gobierno de Murcia, José Antonio Martínez-Abarca, se dirigió a otro tertuliano amenazándole con agredirle físicamente: “Usted quiere que le estampe esto en la cabeza. Quiere usted eso”. Otro de los presentes en la tertulia le afeó su conducta pero el asesor del Partido Popular no se arrepintió y se escudó en la libertad de expresión: “Libertad de expresión es decir estas cosas pero no hacerlas. Si la hago ya es un delito, claro”. Pero ese no fue el único momento polémico de Martínez-Abarca, ya que se mostró muy nervioso con frases como “se puede tomar copas con quien le salga de los huevos. ¿Pero esto qué es?”, refiriéndose al juez que investiga el caso del Presidente de Murcia. Hasta la presentadora del programa se vio obligada a pedir que le bajasen el micrófono.