A Pablo Echenique, que para criticar a Felipe VI manipula las fechas de un poema de Antonio Machado

En su discurso en el Congreso por el 40º aniversario de las elecciones constituyentes de 1977, Felipe VI citó los versos de Machado sobre “las dos Españas”, que se unieron en la reconciliación de la Transición. Pablo Iglesias criticó en Twitter al rey, al que le dijo que no eran las dos, sino sólo una de esas Españas la que helaba el corazón. Pero su número tres en Podemos, Pablo Echenique, fue más allá y escribió: “Las dos Españas de Machado eran la democracia y una dictadura sanguinaria”. El problema es que esa interpretación de Echenique no se sostiene, ya que Machado publicó ese poema en Campo de Castilla en 1912: 27 años antes del franquismo, 24 años antes de la Guerra Civil, 19 antes de la Segunda República... Guindilla a Echenique, que queda en evidencia con este error al tratar de darle un sentido que no tiene ese poema de Antonio Machado.