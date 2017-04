A los autores de la pintada sobre el busto de Manuel Fraga en Vilalba con los colores de la bandera republicana

El busto del ex presidente del Partido Popular y de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, que se encuentra en la plaza mayor de Vilalba, ha sido pintado con los colores de la bandera republicana. La Guardia Civil ha informado que el incidente se produjo "durante la noche del 19 al 20" de abril y ayer la Policía Local puso los hechos en conocimiento de la Benemérita. Estas mismas fuentes han señalado que el busto "no ha sufrido daños" y el Ayuntamiento ha comunicado que se procederá a su "limpieza". La Guardia Civil no descarta que este incidente esté vinculado con otro que sufrió la estatua a principios del pasado mes de marzo. El alcalde de Vilalba, Agustín Baamonde, ha lamentado la "tendencia" a sustituir el debate de ideas y la confrontación dialéctica por el “vandalismo". Y ha aprovechado para advertir que no se retirará el busto de Fraga de la plaza mayor de la localidad.