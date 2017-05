A ‘El Loco’ Gatti, por intentar agredir a Cristóbal Soria en ‘El Chiringuito de Jugones’

El ex futbolista argentino y tertuliano de 'El Chiringuito de Jugones', 'El Loco' Gatti, protagonizó uno de los momentos más tensos de la historia del programa de debate futbolístico que se emite en Mega de madrugada. Y es que Gatti intentó agredir el pasado jueves, en mitad del programa, a otro tertuliano, Cristóbal Soria, después de que éste hablara de la lucha que mantenían Real Madrid y Barcelona por la Liga y las primas a terceros. Ambos comenzaron a alzar la voz y a discutir hasta que Gatti se levantó de forma agresiva, le dio una patada al balón que tenía a sus pies y se lanzó a golpear al ex delegado del Sevilla. "Hablas para provocar y a mí no me vas a provocar porque tú eres un pobre tipo que nunca ha pateado una pelota", dijo Gatti a su compañero de programa. Y añadió: "¡Te voy a matar, ya me cansaste, te voy a matar, en serio, cómo puedes ensuciar el fútbol así, sinvergüenza, falso". Los demás colaboradores tuvieron que intervenir para separarlos.