A un agente de la Guardia Civil por insultar y amenazar a un antitaurino detenido en Madrid

La Guardia Civil retiene a Óscar del Castillo después de que éste haya saltado al ruedo de una plaza de toros de Madrid. Quieren saber si hay más activistas con él. El activista antitaurino se muestra tranquilo y asume las consecuencias, pero la respuesta no convence al guardia civil. Óscar les pide que no le peguen, pero la calidad de la imagen impide apreciar si realmente se producen los golpes. Un segundo agente interviene e intenta apaciguar la situación sin conseguirlo. Sucedía ayer por la tarde, cuando el activista salta al ruedo, con una tarjeta roja y un silbato, interrumpiendo la novillada. No es la primera vez que la Guardia Civil le detiene por irrumpir en una plaza de toros, es más, le conocen muy bien. Óscar del Castillo es líder de 'Gladiadores por la Paz', una organización que lucha contra el maltrato animal. Es miembro activo de la organización religiosa REMAR y todo un fenómeno en las redes sociales. Un auténtico provocador que se disfraza de torero para recaudar dinero para asociaciones animalistas. Esta mañana ha interpuesto una denuncia en los Juzgados de Madrid, presentando un parte de lesiones y el vídeo de la detención. Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación interna al agente, pero no lo ha apartado del servicio.