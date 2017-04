Al tuitero que deseó la muerte del futbolista Marc Bartra cuando éste celebró la victoria del Barça ante el Real Madrid

El futbolista del Borussia Dormund y ex jugador del Barcelona, Marc Bartra, celebró en Twitter la victoria de su antiguo equipo ante el eterno rival, el Real Madrid, con un mensaje aludiendo a Messi: “D10S”. El argentino anotó un doblete en el encuentro disputado en el Santiago Bernabéu para dar finalmente el triunfo al Barça por dos goles a tres. Bartra quiso resaltar la actuación de Messi aludiendo al mote con el que los aficionados del club azulgrana se refieren a su estrella. El “tweet” tuvo una gran repercusión, con casi 36.000 interacciones. No obstante, también recibió insultos como el de un usuario que le recordó el atentado que sufrió recientemente el jugador por la explosión de una bomba cerca del autobús de su equipo. Bartra fue herido de forma leve y dicho tuitero le espetó: “Ojalá la bomba te hubiese explotadas en la cara”. El autor de dicha respuesta recibió una dura reprimenda por parte de otros usuarios de la red social, pero no borró el mensaje ni se arrepintió de haber deseado la muerte de un futbolista por celebrar la victoria de su antiguo equipo.