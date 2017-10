A la concejal de ERC Marta Torrecillas, por mentir sobre que la Policía le rompió los dedos de una mano el 1-O

La concejal de ERC Marta Torrecillas se encontraba el 1 de octubre en el Instituto Pau Claris del barrio del Exaimple de Barcelona. Cuando los agentes de la Policía Nacional entraron para confiscar las urnas, Torrecillas intentó impedirlo y fue reprimida por la fuerza junto con otras personas. Según afirmó a una amiga a través de una nota de voz que se ha ido difundiendo ampliamente, los agentes "me han cogido, me han tirado por las escaleras, me han tirado cosas, me han roto los dedos de la mano expresamente, uno por uno. En medio de las escaleras con la ropa levantada me han tocado las tetas mientras reían. Y me han pegado". Su historia ha sido objeto de noticias en periódicos de toda España y de varias televisiones y emisoras de radio. Dos días después, Torrecillas desmintió su mensaje y afirmó en TV3 que sólo tiene capsulitis (inflamación dela cápsula que envuelve las falanges) en un solo dedo. Guindilla a Marta Torrecillas por difundir una falsa agresión física y sexual de la Policía durante el referéndum.