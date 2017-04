Al autor de las amenazas al ex concejal del PP en Alicante, Toño Sobrino, tras su paso por el programa ‘Malas Compañías’

El ex concejal del Partido Popular en Alicante, Toño Sobrino, ha recibido insultos y amenazas a través de su Whatsapp. El mensaje que recibió rezaba lo siguiente: "Chivato de mierda, me cago en tu puta madre, hijo de puta mentiroso, no tienes vergüenza, eres una mierda y lo sabes, no respetas nada (ni a tus hijas) por 4 duros te vendes, y vendes a tu madre, qué asco das nene". El texto iba precedido de un “te lo paso para que tú se lo des a La Sexta”. Toño Sobrino fue uno los entrevistados en el programa ‘Malas Compañías’ de La Sexta, que se emitió este domingo, y en el que contó a Cristina Pardo la magnitud de la trama corrupta que se instaló en Alicante durante el mandato de Sonia Castedo.