Al rapero Pablo Hasel, por expresar su deseo que el avión en el que viajaban los jugadores del Betis se estrellara

El rapero Pablo Hasel ha manifestado en Twitter su indignación por el caso Zozulya: el jugador ha dejado el Rayo Vallecano por la presión de la afición, que lo acusa de "neonazi". Representantes de los Bukaneros se plantaron en el entrenamiento del equipo con una pancarta: "Vallekas no es lugar para nazis. Presa, para ti tampoco. Vete ya", en alusión al jugador y a Martín Presa, presidente del club. "Si eres tan racista no te pongas nuestra camiseta", gritaban las voces disconformes al futbolista. Lo que Hasel -que fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo en 2014- critica en sus tuits es la defensa de la plantilla del Betis al jugador por "el linchamiento público" al que se le ha sometido: han cerrado filas en torno a su compañero y califican los hechos de "extremadamente graves". Al rapero no le convence el comunicado que ha esgrimido el Betis, que asegura que el trato al que se ha visto sometido Zozulya "tiene como origen una noticia falsa".