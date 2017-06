A la mujer que trató de apropiarse de un décimo de lotería premiado con el Gordo

Una mujer de Lugo ha sido condenada a seis meses de multa y a devolver el importe de un décimo de lotería que había sido premiado con el Gordo. La mujer que la denunció demostró que el billete era suyo porque escribió su nombre en él: "Inés". La denunciada, tras encontrárselo trató de borrar el nombre para apropiarse del premio y cobrar la cantidad de 320.580 euros. Además mintió al declarar que había comprado el premio en la administración y que no se lo había encontrado. Versión que fue negada por la propia vendedora de los décimos, que declaró como testigo y dijo que no se ponían a la venta billetes marcados. Ahora la mujer condenada se enfrenta a una multa de seis euros diarios durante seis meses y a devolver el importe del premio, que será de 320.580 euros y no de 400.000, como exigía la demandante al ser este el importe total que había ganado. Pero el juez ha estimado que reciba únicamente la cantidad que habría recibido de haberlo cobrado ella.