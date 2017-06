Al ex consejero catalán Germá Gordó, que se resiste a dejar su escaño pese a ser investigado por delitos de corrupción

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto una investigación sobre la supuesta implicación en la trama de corrupción del llamado 3% de Germá Gordó, ex consejero de Justicia de la Generalitat y actual diputado de Junts pel Sí. Los jueces consideran que hay indicios de que Gordó pudo haber cometidos delitos de tráfico de influencias, soborno, prevaricación y malversación de fondos públicos por haber pedido a empresas que hicieran donaciones a la Fundación CatDem, financiando así a Convergència Democrática de Catalunya, a cambio de adjudicaciones. Ante esta investigación, Germá Gordó se ha dado de baja en el nuevo Partit Demòcrata de Catalunya, pero no ha entregado su acta de diputado. Guindilla a Gordó, por atrincherarse en su escaño en el Parlament y no dimitir ante la investigación por posibles delitos de corrupción.