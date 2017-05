A los internautas que insultaron a ‘Frank de la Jungla’ por hablar de la muerte de un niño en Venezuela

Frank Cuesta, presentador de 'Wild Frank' en Dmax, suele utilizar sus redes sociales como Facebook o Youtube para denunciar injusticias, especialmente en casos de animales o para hablar de la situación de su mujer, que se encuentra detenida en Tailandia. Pero esta vez decidió denunciar el caso de un niño que ha muerto en Venezuela porque no ha recibido el tratamiento para el cáncer que padecía. Al escuchar su mensaje, cientos de usuarios le empezaron a acosar y a insultar por hablar de la situación en Venezuela. Y Fran Cuesta quiso responder a las críticas: "El niño se ha muerto por falta de medicinas, no por falta de doctores ni de hospitales. Esto no es una crítica contra Maduro, ni contra la oposición. Ojalá el pueblo venezolano pueda vivir de nuevo, porque los niños y la gente no tienen medicinas. No hablo de Podemos, ni del PP, he hablado de una situación que se vive en Venezuela". También aclaró que se trataba de un caso que él conoce: "Estoy denunciando la situación de una familia a la que conozco hace muchos años. Este niño ha muerto porque no había medicinas. Me podéis insultar, pero sois unos necios, unos odiosos y una gente falta de corazón, porque mezcláis las churras con las merinas. ¿Quién coño sois para decirme a mí de qué puedo hablar o no en las redes sociales? Me parece vergonzoso". Y por último mandó un mensaje para Pablo Iglesias y Podemos: "Pido a Iglesias que empiece a controlar a estos tontos, o que les compre libros".