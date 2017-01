A los padres de un jugador alevín detenidos por insultos racistas al árbitro

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a los padres de un jugador alevín (11-12 años) del Atlético Ranillas por insultos y amenazas racistas a un árbitro de color, que pitó el partido de fútbol entre el Ranillas B y el Helios A. El club ya ha expulsado los padres como medida de castigo. "Lamentamos desde el club lo vivido hoy y condenamos todo racismo fuera y dentro del club. Ya se han tomados las medidas oportunas y sentimos todos desde la Directiva y Técnicos lo sucedido. Son sucesos que no los queremos dentro de nuestro club y no toleramos ninguna manifestación como la sucedido y esperamos que no se repita".