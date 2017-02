Al hombre de nacionalidad sueca que sembró el pánico en Barcelona tras robar un camión de butano y circular en dirección contraria

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han detenido este martes a un hombre que había robado un camión de butano y había intentado meterse en dirección contraria en la Ronda Litoral de la Ciudad Condal. Durante el arresto, los agentes han realizado al menos cinco disparos, sin que ninguno de ellos llegara a alcanzar al conductor. Según han informado fuentes policiales, el detenido es de nacionalidad sueca y tiene antecedentes psiquiátricos. El hombre, de 32 años y que no iba armado, ha sido ingresado en un centro psiquiátrico después de que en el reconocimiento médico practicado se haya comprobado que sufre un trastorno mental. Los Mossos no habían podido interrogarlo porque tras su arresto había alegado que no sabe hablar ni castellano ni catalán ni inglés.