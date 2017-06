A los seis jóvenes próximos a la CUP que no han acudido a declarar como investigados por atacar la sede del PP catalán

Los seis miembros de Arran (grupo de izquierda anticapitalista e independenitista próximo a la CUP) que están siendo investigados por atacar la sede del PP en Cataluña el pasado 27 de marzo, no han acudido a declarar al Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona, en la Ciudad de la Justicia. Los jóvenes habían sido citados ante el juez este jueves por presuntos delitos de daños y desordenes públicos tras los actos de protesta en la sede del PP catalán. Los motivos que han dado para no declarar son que no reconocen la justicia española y que el caso deriva de una denuncia del PP. Además, denuncian que el caso responde a motivos ideológicos ya que, según ellos, no se reconoció a nadie ese día. También criticaron a los Mossos d'Esquadra por acudir al lugar de los hechos ese día, llamándoles "corres de transmisión del Estado". Ese 27 de marzo un grupo de jovenes, acompañados por Anna Gabriel y David Fernández (miembros de la CUP), asaltaron la sede del PP catalán con urnas y pegatinas reclamando un referéndum por la independencia de Cataluña. Ahora los seis jovenes investigados por esos hechos pueden ser sancionados por no acudir a declarar ante el juez, pero ellos lo justifican: "Hay que forzar el conflicto con el Estado".