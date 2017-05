Al tuitero que lamentó que Pep Guardiola no hubiese muerto en el atentado de Manchester

La asociación Drets ha anunciado que en los próximos días presentará una denuncia a la fiscalía contra un usuario de Twitter que este martes lamentó que el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, no hubiese muerto en el atentado del concierto de Ariana Grande. “¡Qué putada, me acabo de enterar de que ha habido 20 muertos en un atentado en Manchester y ninguno es el hijo de puta de Guardiola”, escribió el tuitero, cuya cuenta en la red social ya no existe. En otro mensaje agregó: “Y lo peor de todo: ni siquiera un catalán muerto”. Drets, una asociación que pretende defender jurídicamente la sociedad catalana de los ataques en contra de la lengua y la cultura, ha anunciado en Twitter que denunciará al usuario ante la Fiscalía por incitación a la violencia y al odio. Precisamente la mujer de Pep Guardiola, Cristina Serra, y las hijas de ambos, Valentina y María, salieron ilesas del atentado terroristas que la madrugada del martes se produjo en el pabellón Manchester Arena de la ciudad inglesa.