Accidente de un Eurofighter en Albacete

Este jueves en Albacete, la ciudad en la que vivo desde hace dieciséis años, se ha estrellado un avión militar que regresaba del desfile que cada año se celebra el 12 de octubre.

Íbamos Spock (perro guía), mi compañera y yo a dar un paseo hasta el parque periurbano de La Pulgosa cuando se ha visto una gran bola de fuego y tres columnas de humo. El suceso ha ocurrido a escasos metros del mencionado parque y la zona no está tan despoblada como he podido leer por ahí.

En primer lugar vayan por delante mis condolencias a la familia del trabajador del ejército Borja Aybar, un joven sevillano del cual lamento profundamente su trágica muerte.

En Albacete lamentablemente tenemos una base militar y una escuela de pilotos de la OTAN. Participé en su momento junto a los movimientos antimilitaristas, pacifistas y algunas organizaciones políticas en las protestas previas a la construcción de esta escuela. No quiero que mi ciudad esté militarizada. No deseo que exista en ella una especie de “autoescuela del aire” donde se enseña a pilotos novatos de todo el mundo a dirigir aviones plateados de gran tonelaje, fabricados ex profeso para matar y que estos sobrevuelen a diario por encima de nuestras cabezas.

Hoy quiero manifestar en este día mi más rotundo no a la OTAN, no a las armas y no a todos los ejércitos del mundo. Sé que cuando lea esto algún que otro neodemócrata me tildará de pacifista trasnochado y muchas cosas más y me dirá que los ejércitos son necesarios al igual que las fuerzas de seguridad. Y yo haré lo que más me luce realizar con mis adversarios, darles la razón.

Una de las dos cosas peores que tiene los ejércitos es que los hemos hecho necesarios; la otra es que existen.