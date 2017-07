Claro que sí: España es un gran país

Como cantan "Los Tigres del Norte", México es una gran Nación: después de haber sido expoliada durante trescientos años, y de haberle quitado por la cara los americanos (ellos los llaman "los gringos") hasta ocho Estados, no han podido acabar con ella. A España, le ocurre tres cuartos de lo mismo: cientos de años de saqueo continuado (los últimos ochenta casi a cara descubierta) y no han podido acabar con nosotros.

Cuando no han sido las Monarquías han sido las Repúblicas, y si no las Dictaduras. Y ahora ya, para colmo de los colmos, la Democracia. Ciertamente, tenemos que ser un gran País para haber logrado sobrevivir a tanto desfalco. Y la política ha debido gozar de mucho efugio para sortear el sin fin de leyes con que siempre hemos contado. Quizás por aquello que creo dijo un tal Romanones: "Vds. hagan las leyes, yo haré los reglamentos". O por lo que dijo Julio César: "divide et impera" (divide y domina). Un País y 17 CCAA (Naciones para algunos, pero que no dejan de ser simples Regiones) en un Sistema gangrenado de Administraciones duplicadas y cientos de empresas públicas para el fomento del clientelismo. ¿Hay quien dé más? ¿Qué "genio" montó esta tragedia (sólo para los más, lógicamente) sin ser griego ni romano?

Oigo en TV que la cifra de la corrupción en España ronda hoy por hoy los ¡87.000 millones de euros anuales! ¿Es posible que haya tanto filibustero dentro de esta "isla de Piratas" que no está en el mar de las Antillas? Pero, si sólo se quedara ahí, nos podíamos dar con un canto en los dientes, porque a los ¡87.000 millones! hay que sumarle otros ¡90.000 millones! del fraude fiscal, preferentemente, de la Gran Empresa (de los del Ibex, para entendernos), y a ambos los otros ¡40.000 millones!, aproximadamente, de la Economía Sumergida record de la UE. Y suma y sigue, porque no se nos olvida el despilfarro de todas las Administraciones sin excepción que seguro son otros más de ¡50.000 millones! como mínimo y, por último, tampoco podemos olvidar eso que los americanos (ya saben "los gringos") llaman "Honest Graft" (corrupción legítima) difícil de saber su cuantía, pero también de muchas cifras; y, cómo no, los llamados "Windfall Prolits" (beneficios caídos del cielo) que "regalamos" a las Eléctricas y a las Nucleares y Gran Hidráulica, injustamente, superior a los ¡20.000 millones! ¿Cuántos al año en total? ¡Uff!

Mientras esto ocurre con total normalidad, el 22,3% de los españoles está en riesgo de pobreza y va en aumento; y los extremeños, cómo no, con el 30,4%, en puestos de Champions. Por cierto, la burbuja del futbol acaba de explotar. Esa es otra más a sumar en este nuestro gran País.