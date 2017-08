A raíz de los terribles atentados de Barcelona se están sucediendo multitud de reacciones contra la islamofobia por parte de la clase política. Me parece estupendo. Lo que me asombra es que desde hace años se ridiculiza y ataca la fe de los cristianos y no abren la boca. Basta recordar el Padrenuestro blasfemo en el Ayuntamiento de Barcelona con la presencia de la alcaldesa, la misma que ha dedicado 100.000 € de los contribuyentes al Observatorio contra la Islamofobia. O la exposición sacrílega con Hostias Consagradas en locales del Ayuntamiento de Pamplona, cuyo alcalde no se atrevió a retirarla por respetar la "libertad de expresión". O la retirada del Belén en la Puerta de Alcalá de Madrid. O la última ocurrencia en las fiestas de Bilbao, con la "Carnicería Vaticana": me temo que el alcalde no moverá un dedo para censurarla. Y así un largo etcétera. ¿Qué hay más en España, islamofobia o cristianofobia?