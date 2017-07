En momentos de alboroto político, de tantas conductas discordantes y agresivas, deberíamos pararnos para pensar en las consecuencias que estas actitudes puedan tener en nuestros jóvenes. Es importantísimo formar a ciudadanos cultos, ciudadanos que piensen en el bien común. Una sociedad culta conlleva a una sociedad más libre, más justa, más solidaria más respetuosa con las ideas y creencias de los ciudadanos. No podemos permitir que en nuestra democracia se radicalicen posturas, no se lleguen a acuerdos entre partidos mayoritarios y se excluya la opinión de muchos ciudadanos. El pensamiento, el conocimiento, el diálogo y el respeto son la clave del progreso. Las descalificaciones, las obcecaciones, la falta de pensamiento, de comunicación y diálogo nos conducen al fracaso.

¿En qué niveles de envilecimiento especulativo y moral está gran parte de nuestra sociedad?

Nadie discute tan gran presunción, ante la aspereza propia de algunas ideas, debido al desencanto y engaño de nuestros dirigentes en sus programas electorales. Esto ha hecho que la ciudadanía tome posiciones.

Me indigna que nuestros partidos políticos, consideren al pueblo cómo necio, e intenten manipular en los medios y engañar con sus triquiñuelas dialécticas, de que unos son más honrados que otros. Todos están llenos de inmundicia, y prueba de ello son la cantidad de casos de corruptelas que a continuación voy a recordar. Con los gobiernos de D. Adolfo Suárez y D. Leopoldo Calvo Sotelo surgieron los casos del aceite de colza, provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700) y Fidecaya, en los de D. Felipe González los procesos Flik, Kiko, Roldán, Rumasa, Filesa, Ave, Casinos, Ibercorp y numerosísimos más, en el gobierno de D. José Luis Rodríguez Zapatero los sumarios Malaya, Gürtel, Pretoria, ERES falsos en Andalucía, ITV, Campeón, Nóos y muchos más que no menciono. Por último, en el gobierno del Sr. Rajoy caso Berzosa, operación Pitiusa, Divar, Alcorcón y Bárcenas. Esto solo es un resumen muy breve de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en nuestro país, pues cómo todos sabemos, han aparecido muchísimos más, en Diputaciones, Ayuntamientos dentro de cada una de las comunidades, ciudades y pueblos de nuestra España.

Ciertamente, de una Nación, como la nuestra, que deja marchar a los ingenieros, científicos y técnicos muy bien formados, que indulta por doquier a los ladrones de cuello blanco y que valora la mediocridad del cotilleo televisivo ¿qué podemos esperar?

Señores políticos, dialoguen, sean respetuosos. Tengan en cuenta que ustedes son la imagen de nuestros jóvenes. Den ejemplo para que haya concordia y no enfrentamientos y falta de respeto. Miren hacia el futuro y olviden los fantasmas del pasado. ¡Hay tantos problemas cotidianos que resolver! No olviden que ustedes deben estar preparados y formados para dirigirnos.

El gran Leonardo de Vinci comentaba “dove si grida non è vera scienza”, donde se grita no hay buen conocimiento. Los gritos, las descalificaciones, ahora, no sirven para nada. Hay que dialogar, dialogar y dialogar, hasta la extenuación. Lo que está determinado es que todos debemos seguir juntos, valorando, respetando nuestras diferencias y, a la vez, nuestras semejanzas. La unión, como decían nuestros mayores, hace la fuerza.