Sánchez y Ronaldo

Lo dice la canción: "El hombre es el animal que tropieza siempre en la misma piedra", por hacerle rodar y rodar, cuesta abajo; y lo peor de todo, en que Pedro Sanchez, bajará acompañado, por hacerlo con todo el Psoe, por ser partido insignificante, apéndice de Podemos. El asesoramiento, por "máxima de sexóloga barata", de política de lemas puteriles, por llevar a las acciones, aquello del "no, es no": y "¿ que parte del "no", ¿no entiendes?", en que el PSOE, sectario, "con camuflaje", pretende confundir a las gentes, ha vuelto elegirle como Secretario General, por ser su interlocutor.

Las políticas de continuación del mal, por hacer "rodar al estado", por vestigios del S. XIX, y del S. XX, con los "socialistos, y nacionalistos", en sus latrocinios pasados cometidos, no es buena opción política: en donde habrían de aplicar procesos de "cauterización", por la Justicia, que aislara a todos esos corruptos, "a fuego", hacerles probar a sus "dirigentes", formarles "Campana de su Justicia": descubriéndoles todas sus "farsas", "embustes", "engaños", "robos", "sustracciones", que pudieran tener por Qatar, Niza, Emiratos Arabes, Panama, Belice, y otros lugares: en que la Udef, la Unidad de Delitos Economicos Fiscales, les tienen descubiertos; y que sus "socios" del estado central, no les dejan descubrirlos: por "poner a Cristiano Ronaldo", como "pantalla de conmocion", por desvio de la opinión pública.

Ya que sus problemas con la Hacienda española, no le corresponden, al haberse generado, por "empresa de imagen con sede en el exterior" de España, donde tributa; y estar así contemplado, por la Ley Beckham: que hicieron por cuando jugara en España, en que le respetaron sus contratos de imagen, que ya eran gestionados desde el exterior, y era ya jugador famoso, como lo era tambien Ronaldo, cuando vino a España. Y que, por ejemplo, no tiene Messi, por haber sido juvenil del Barsa, y haber desarrollado toda su vida profesional en España. Esa utilicización masonica de "despistes", y "conmociones", de la opinión pública, son previos, a "robos y latrocinios" de los políticos, por querer cometerlos, "malmetiendo", con Cristiano Ronaldo, por disgustarlo: querer que rompa relaciones con el Real Madrid, en que le esperan muchos éxitos. Y que, los del Barsa de Pedro Sanchez, y de otros camuflados, zapateriles nacionalistas, le utilizan creando condiciones de malestar.