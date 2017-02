Hola David, parece mentira que a finales de este mes se cumplan ya cuatro años desde que decidiste dejarnos. Aún recuerdo como si fuese ayer, cuando una profesora nos comunicó entre sollozos la horrible noticia. No se puede describir con palabras la terrible sensación que sentí cuando nos lo contaron; fue como si te clavaran una daga directamente en el corazón.

Al principio, todos nos quedamos en shock, creyendo que tan solo se trataba de una broma pesada, pero tristemente todo resultó ser cierto. Tu partida, provocó una gran conmoción entre todos los ciudadanos de Alcorcón, durante mucho tiempo. Alumnos, profesores (de todos los institutos de Alcorcón) y personas cercanas a ti vistieron de luto y guardaron silencio por ti; apareciste en la portada de los periódicos locales, y fuiste tema de hablilla y evocación por muchos de tus compañeros, amigos, conocidos e incluso por personas desconocidas desoladas por tu repentina ida. Te fuiste muy pronto, tenías toda la vida por delante.

Hoy día tendrías diecisiete años, ¡todo un hombre!. A veces me pregunto porque la vida es tan injusta, y porqué tiene que llevarse siempre a las buenas personas. A pesar de que no nos conocíamos, eras amigo de mi prima; pero eso ahora no importa, ya que cuando te fuiste, y al igual que muchas personas, sentí el mismo desconsuelo que aquellos/as quienes te conocían. Espero, que allá donde estés, te encuentres bien y puedas leer esta carta. Descansa en paz, siempre te recordaremos David Núñez.