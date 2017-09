Tants caps tants barrets

Un lioso político histórico de España fue Suarez, sin buscarlo ni quererlo, al dispersar el Estado en 17 Gobiernos Autonómicos. No tuvo visión de futuro.

Pertenecemos a una raza única, los sapiens-sapiens y nadie necesita gobiernos distintos. Un único gobierno central es lo racional, para España y el Mundo entero. Todo lo otro son nidos de vividores políticos, a veces muy liantes como ya hemos visto en la Autonomía Catalana.

Si se hubiese votado con justicia, y ¡no unilateralmente!, hubiéramos visto lo que quería España y lo que quería Catalunya, como parte de España. Después ya hubiésemos hablado. Pero, cuando el egoísmo domina, nos volvemos injustos y partidistas. El personalismo nos lleva a ser sumamente retrógrados.

Y hubiésemos visto el % de catalanes que querían la separación y los que no. Estoy seguro que habría ganado el NO, porque no somos tontos y no queremos salir perdiendo económicamente ¡Y asunto concluido! Solución fácil, diplomática, objetiva justa, eficaz y conciliadora.

Pero de qué vivirían los que nos desgobiernan, tan egoístas y envidiosos (¡CUP!) y que encima cobran los mejores sueldos de nuestros impuestos.

La solución es anular, mañana mismo, las liosas 17 Autonomías, y que nos administre, a cambio, un programa de ordenador de empresas en toda España, sin apasionamientos, de manera objetiva, recta y justa; pues ya sabemos que los más graves males de los pueblos han sido siempre sus malos gobernantes.